Milano 10:47
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Nasdaq 14-lug
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Dow Jones 14-lug
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Londra 10:47
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Francoforte 10:47
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Londra: brillante l'andamento di Burberry

Migliori e peggiori, In breve
Londra: brillante l'andamento di Burberry
Seduta positiva per la maison del lusso inglese, che avanza bene del 2,10%.
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