Milano 9:59
52.005 -0,70%
Nasdaq 16-lug
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Dow Jones 16-lug
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Londra 9:59
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24.810 -0,42%

Londra: Burberry in forte discesa

Migliori e peggiori, In breve
Londra: Burberry in forte discesa
Ribasso scomposto per la maison del lusso inglese, che esibisce una perdita secca del 4,73% sui valori precedenti.
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