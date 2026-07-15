Londra: brillante l'andamento di Burberry
(Teleborsa) - Bene la maison del lusso inglese, con un rialzo del 2,10%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Burberry evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la casa di moda britannica rispetto all'indice.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Burberry, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 10,82 sterline. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 11,01. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 10,73.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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