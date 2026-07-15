Londra: brillante l'andamento di Burberry

(Teleborsa) - Bene la maison del lusso inglese , con un rialzo del 2,10%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Burberry evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la casa di moda britannica rispetto all'indice.





Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Burberry , con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 10,82 sterline. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 11,01. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 10,73.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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