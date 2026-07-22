Londra: scambi al rialzo per Reckitt Benckiser Group

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il distributore di prodotti per la salute, l'igiene e la casa , che tratta in utile del 2,43% sui valori precedenti.



Il trend di Reckitt Benckiser Group mostra un andamento in sintonia con quello del FTSE 100 . Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.





La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 50,88 sterline. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 50,01. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 49,43.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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