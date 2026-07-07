Londra: brillante l'andamento di Reckitt Benckiser Group

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il distributore di prodotti per la salute, l'igiene e la casa , in guadagno dell'1,85% sui valori precedenti.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, si nota che Reckitt Benckiser Group mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,86%, rispetto a +1,93% del principale indice della Borsa di Londra ).





La tendenza di breve di Reckitt Benckiser Group è in rafforzamento con area di resistenza vista a 52,05 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 51,52. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 52,59.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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