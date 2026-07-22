Londra: scambi in positivo per Fresnillo
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il leader mondiale dell'argento, in guadagno del 2,42% sui valori precedenti.
La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del FTSE 100, ad evidenza del fatto che il movimento di Fresnillo subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.
Le tendenza di medio periodo di Fresnillo si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 26,7 sterline. Supporto stimato a 25,59. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 27,81.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```