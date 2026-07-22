Londra: scambi negativi per Games Workshop
(Teleborsa) - Si muove verso il basso la società inglese che produce figurine e giochi, con una flessione del 2,53%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Games Workshop, che fa peggio del mercato di riferimento.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Games Workshop, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 194,5 sterline. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 199,8. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 192,6.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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