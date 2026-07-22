Milano 14:08
52.729 +0,85%
Nasdaq 21-lug
29.155 0,00%
Dow Jones 21-lug
52.225 +0,74%
Londra 14:08
10.726 +1,32%
Francoforte 14:08
25.055 +0,18%

Londra: performance negativa per Games Workshop

Migliori e peggiori, In breve
Londra: performance negativa per Games Workshop
Ribasso composto e controllato per la società inglese che produce figurine e giochi, che presenta una flessione del 2,53% sui valori precedenti.
Condividi
```