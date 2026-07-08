Londra: in calo Games Workshop

(Teleborsa) - Composto ribasso per la società inglese che produce figurine e giochi , in flessione del 3,56% sui valori precedenti.



La tendenza ad una settimana di Games Workshop è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Games Workshop . Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Games Workshop evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 206,7 sterline. Primo supporto a 197,3. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 193,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```