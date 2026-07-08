Londra: in calo Games Workshop
(Teleborsa) - Composto ribasso per la società inglese che produce figurine e giochi, in flessione del 3,56% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana di Games Workshop è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Games Workshop. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Games Workshop evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 206,7 sterline. Primo supporto a 197,3. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 193,9.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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