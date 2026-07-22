Parigi: scambi in positivo per Pernod Ricard

(Teleborsa) - Scambia in profit il colosso degli alcolici , che lievita del 2,19%.



La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del CAC40 , ad evidenza del fatto che il movimento di Pernod Ricard subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.





L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del produttore di vini e alcolici , mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 64,65 Euro. Primo supporto visto a 62,73. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 61,51.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```