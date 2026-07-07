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Parigi: scambi in positivo per Pernod Ricard

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: scambi in positivo per Pernod Ricard
Punta con decisione al rialzo la performance del colosso degli alcolici, con una variazione percentuale del 3,46%.
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