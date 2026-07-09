Parigi: giornata depressa per Pernod Ricard

(Teleborsa) - Pressione sul colosso degli alcolici , che tratta con una perdita dell'1,93%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del CAC40 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Pernod Ricard rispetto all'indice di riferimento.





Lo status tecnico del produttore di vini e alcolici è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 63,65 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 62,53. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 64,77.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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