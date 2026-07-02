Parigi: balza in avanti Pernod Ricard

(Teleborsa) - Seduta positiva per il colosso degli alcolici , che avanza bene del 2,74%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice CAC40 , evidenzia un rallentamento del trend di Pernod Ricard rispetto all' indice di Parigi , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo scenario tecnico del produttore di vini e alcolici mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 62,8 Euro con area di resistenza individuata a quota 64,14. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 61,92.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```