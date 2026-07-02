Parigi: balza in avanti Pernod Ricard
(Teleborsa) - Seduta positiva per il colosso degli alcolici, che avanza bene del 2,74%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice CAC40, evidenzia un rallentamento del trend di Pernod Ricard rispetto all'indice di Parigi, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo scenario tecnico del produttore di vini e alcolici mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 62,8 Euro con area di resistenza individuata a quota 64,14. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 61,92.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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