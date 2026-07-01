Parigi: rosso per Pernod Ricard
(Teleborsa) - Ribasso per il colosso degli alcolici, che presenta una flessione del 2,13%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Pernod Ricard, che fa peggio del mercato di riferimento.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del produttore di vini e alcolici, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 63,33 Euro. Primo supporto visto a 61,91. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 61,31.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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