Parigi: rosso per Pernod Ricard

(Teleborsa) - Ribasso per il colosso degli alcolici , che presenta una flessione del 2,13%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Pernod Ricard , che fa peggio del mercato di riferimento.





L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del produttore di vini e alcolici , mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 63,33 Euro. Primo supporto visto a 61,91. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 61,31.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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