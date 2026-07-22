Risparmio, flessibilità e protezione: nasce "Piano di Risparmio Genertel"

(Teleborsa) - Una nuova soluzione che nasce in un contesto in cui cresce l'attenzione degli italiani verso la gestione delle proprie risorse finanziarie. Se, infatti, da un lato aumenta il bisogno di sicurezza, dall'altro si riduce la capacità di accantonare risparmio: nel 2025 solo il 41% delle famiglie italiane è riuscito a mettere da parte risorse, rispetto al 46% dell'anno precedente, mentre oltre 1.110 miliardi di euro restano in

liquidità tra conti correnti e depositi bancari. Uno scenario che evidenzia la necessità di soluzioni in grado di favorire una pianificazione finanziaria efficace e orientata al lungo periodo.





Genertel, la compagnia diretta del Gruppo Generali, lancia “Piano di Risparmio Genertel”, la nuova soluzione assicurativa multiramo a vita intera a premi ricorrenti con possibilità di versamenti aggiuntivi, pensata per supportare i clienti nella costruzione graduale di un

capitale, valorizzando il risparmio nel tempo.



Uno strumento "flessibile e personalizzabile" - si legge nella nota - che consente di programmare un percorso di accumulo attraverso versamenti periodici, con una durata fino a 20 anni e la possibilità di effettuare versamenti aggiuntivi in qualsiasi momento.



La soluzione combina la stabilità della Gestione Separata con le opportunità offerte dal Fondo Interno, permettendo ai clienti di scegliere il profilo di investimento più coerente con le proprie esigenze grazie a tre differenti linee: Prudente, Moderata e Dinamica. La flessibilità del

prodotto è ulteriormente rafforzata dalla possibilità di sospendere e successivamente riattivare i versamenti, adattando il piano all'evoluzione delle esigenze personali e familiari. A completamento dell'offerta, è disponibile una garanzia opzionale che prevede una prestazione assicurativa in caso di invalidità permanente derivante da infortunio, integrando così una componente di protezione

all'interno del percorso di risparmio.



Giacomo Trovato, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Genertel, ha commentato: “Le esigenze delle persone stanno evolvendo e oggi più che mai emerge la necessità di strumenti che aiutino a pianificare il futuro in modo semplice, graduale e consapevole. Con Piano di Risparmio Genertel mettiamo a disposizione una soluzione che consente di costruire nel tempo un capitale per i propri progetti, combinando opportunità di investimento, personalizzazione e protezione. Il nostro obiettivo è accompagnare i clienti nelle scelte finanziarie di lungo periodo, offrendo risposte concrete ai loro bisogni di sicurezza e valorizzazione del risparmio"

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