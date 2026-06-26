GT Talent Group, nasce Cosmo Group la piattaforma dedicata a fashion, luxury ed entertainment

(Teleborsa) - GT Talent Group avvia una nuova fase del proprio piano strategico di sviluppo attraverso la costituzione di Cosmo Group, società interamente controllata e destinata a diventare il principale polo operativo del Gruppo nei settori fashion, luxury, eventi ed entertainment.



La nuova realtà - si legge in una nota - nasce con l'obiettivo di sviluppare un modello innovativo che integri il mondo della moda, della comunicazione, degli eventi esperienziali e della produzione di contenuti, creando sinergie tra brand, talent, aziende e investitori.



La prima operazione industriale già avviata riguarda la sottoscrizione di un contratto di affitto d'azienda con obbligo di successivo acquisto relativo al brand Les Filles d'Eva, storico marchio italiano del settore fashion, con l'obiettivo di garantirne la continuità aziendale, accelerarne il percorso di crescita e rafforzarne il posizionamento nei mercati nazionali e internazionali.



Il contratto di affitto ha durata quinquennale e prevede un canone di affitto pari a Euro 2.000,00 al mese.



L’obbligo di acquisto dovrà esser adempiuto, al ricorrere di determinate condizioni, alla scadenza del contratto di affitto ovvero alla fine del terzo anno del periodo di affitto, qualora a tale data il fatturato complessivo cumulato realizzato da Cosmo Group S.r.l. nell'esercizio dell'azienda affittata raggiunga o superi la soglia di Euro 20 milioni. Il prezzo di acquisto sarà compreso tra un minimo di Euro 1.000.000,00 (nel caso in cui il fatturato complessivo cumulato nei cinque anni di affitto sia inferiore a Euro 5 milioni) e un massimo di EURO 4.800.000,00 (in caso di fatturato complessivo cumulato pari o superiore a Euro 20 milioni).



Un ruolo centrale nel progetto sarà ricoperto da Matteo Manzini, imprenditore e stilista italiano, fondatore del brand Les Filles d'Eva.

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