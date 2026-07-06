Intesa Sanpaolo avvia una rete di Financial Advisor in Europa Centro-Orientale ed Egitto

Il modello ispirato a Fideuram parte da Slovacchia e Ungheria, con l'obiettivo di circa 1.200 consulenti a fine Piano di Impresa 2026-29

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo ha annunciato l'avvio di una nuova rete di Financial Advisor nei Paesi dell'Europa Centro-Orientale e in Egitto, nell'ambito di un modello di consulenza sviluppato dalla Divisione International Banks e ispirato alle prassi di Fideuram. L'iniziativa rientra nel Piano di Impresa 2026-29 presentato dal Consigliere Delegato e CEO Carlo Messina ed è collegata alla campagna di posizionamento di brand "Bank on the Right Advice".



Il nuovo approccio di advisory evoluto, si basa su consulenza personalizzata, relazione di lungo periodo con il cliente e maggiore flessibilità operativa. I primi consulenti sono già operativi in Slovacchia e Ungheria. Il modello sarà progressivamente esteso a Croazia, Serbia, Slovenia, Romania, Albania, Bosnia ed Erzegovina, Moldova, Ucraina, Repubblica Ceca ed Egitto.



L'obiettivo dichiarato è raggiungere, entro la fine del Piano di Impresa, circa 1.200 Financial Advisor e 2.500 Relationship Manager, con una base servita fino a circa un milione di clienti affluent. L'iniziativa fa leva sull'esperienza di Fideuram nel Wealth Management e nel Private Banking e utilizzerà piattaforme tecnologiche come Aladdin Wealth di BlackRock, oltre a modelli di analisi del rischio.



L'offerta comprenderà soluzioni di investimento, protezione e advisory con il supporto delle società prodotto del Gruppo, tra cui Eurizon e Intesa Sanpaolo Assicurazioni, e prevede partnership con operatori internazionali dell'asset management e della protection.



"Il lancio della rete di Financial Advisors segna un ulteriore avanzamento nel percorso strategico di sviluppo delle nostre banche internazionali e ne rafforza il ruolo di motore di crescita del Gruppo al di fuori dell'Italia. - afferma Paola Papanicolaou, Chief dell'International Banks Division di Intesa Sanpaolo – Un percorso recentemente sostenuto dalla campagna "Bank on the Right Advice", che conferma la leadership di Intesa Sanpaolo nel Wealth Management e Protection anche sui mercati esteri, grazie alla stretta collaborazione con le Wealth Management Divisions guidate da Tommaso Corcos."



"Il nostro obiettivo – prosegue – è elevare ulteriormente il livello di servizio e personalizzazione nei Paesi dell'Europa Centro-Orientale e in Egitto, valorizzando le competenze delle reti distributive locali e accompagnando i clienti nelle loro scelte finanziarie come partner affidabile, capace di offrire una consulenza chiara, responsabile e su misura, all'interno di relazioni solide e durature."



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