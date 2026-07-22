Officina Stellare, Logic: accordo con Mavel e NCM per lo sviluppo della piattaforma propulsiva ibrida SHyPP

(Teleborsa) - Logic, società del gruppo Officina Stellare , ha siglato un memorandum of understanding con Mavel e NCM per lo sviluppo della piattaforma propulsiva ibrida SHyPP - Small Hybrid Power Platform, una nuova generazione di sistemi propulsivi destinati alle future piattaforme UAS (Unmanned Aircraft Systems).



Nell'ambito dell'accordo, - riporta un comunicato - NCM metterà a disposizione la propria esperienza nella progettazione e integrazione delle turbomacchine per applicazioni Energy ed Aerospace, assumendo il coordinamento tecnico del programma SHyPP.



Logic metterà a disposizione le proprie competenze distintive nei sistemi elettronici di controllo progettati per essere cyber resilienti e permettere lo sfruttamento intelligente dell'energia, elemento chiave per l’architettura ibrida del progetto.



Mavel porterà nel programma la propria specializzazione nei generatori elettrici ad alta velocità, fondamentali per la conversione efficiente della potenza meccanica in energia elettrica di bordo.



SHyPP nasce con l'obiettivo di sviluppare una soluzione propulsiva ibrida ad alta efficienza, caratterizzata da elevata disponibilità di potenza elettrica, maggiore autonomia operativa e significativa flessibilità di integrazione sulle piattaforme. Il programma si rivolge in particolare al mercato dei droni tattici e dei sistemi UAS per missioni LALE/MALE e Loitering, ponendo inoltre le basi per un percorso di sviluppo industriale di lungo periodo nelle soluzioni altamente innovative.





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