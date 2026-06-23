Agenzia ONU, via a piano per evacuare 11.000 marittimi attraverso lo Stretto di Hormuz

(Teleborsa) - L'IMO (Organizzazione Marittima Internazionale), l'agenzia specializzata dell'ONU responsabile della sicurezza e della protezione della navigazione, ha detto che è in corso un piano di evacuazione per permettere a centinaia di navi con circa 11.000 marittimi bloccati nel Golfo di navigare attraverso lo Stretto di Hormuz dopo che Iran e USA hanno raggiunto un accordo di cessate il fuoco.



"Questa operazione su larga scala sarà condotta in stretta collaborazione con l'Iran, l'Oman, tutti gli altri Stati costieri della regione, gli Stati Uniti e l'industria marittima - ha detto il Segretario Generale dell'IMO, Arsenio Dominguez - Abbiamo ottenuto le necessarie garanzie di sicurezza e abbiamo verificato a fondo le condizioni per una navigazione sicura a supporto di queste operazioni".



"Restiamo pienamente impegnati a garantire la sicurezza dei marittimi e la continuità del commercio globale", ha detto Dominguez, che ha anche ricordato i quattordici marittimi innocenti che hanno tragicamente perso la vita durante questo conflitto

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