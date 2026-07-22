Saipem, nuovo contratto di perforazione offshore da Eni Cote d'Ivoire per circa 260 milioni di dollari
(Teleborsa) - Saipem si è aggiudicata un nuovo contratto di perforazione offshore da Eni Cote d'Ivoire, società controllata da Eni, per un valore di circa 260 milioni di dollari.
Nel dettaglio, la nave di perforazione Santorini - si legge in una nota - sarà impiegata al largo della Costa d'Avorio per una campagna di perforazione di sviluppo a lungo termine, con l’avvio delle operazioni previsto all’inizio del 2027.
Il progetto prevede un impegno contrattuale per un programma di perforazione esteso, con il potenziale impiego dell’unità nei Paesi limitrofi e ulteriori periodi opzionali, rafforzando ulteriormente le prospettive a lungo termine e la continuità dell’utilizzo futuro del mezzo.
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