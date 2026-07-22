Saipem, nuovo contratto di perforazione offshore da Eni Cote d'Ivoire per circa 260 milioni di dollari

(Teleborsa) - Saipem si è aggiudicata un nuovo contratto di perforazione offshore da Eni Cote d'Ivoire, società controllata da Eni , per un valore di circa 260 milioni di dollari.



Nel dettaglio, la nave di perforazione Santorini - si legge in una nota - sarà impiegata al largo della Costa d'Avorio per una campagna di perforazione di sviluppo a lungo termine, con l’avvio delle operazioni previsto all’inizio del 2027.



Il progetto prevede un impegno contrattuale per un programma di perforazione esteso, con il potenziale impiego dell’unità nei Paesi limitrofi e ulteriori periodi opzionali, rafforzando ulteriormente le prospettive a lungo termine e la continuità dell’utilizzo futuro del mezzo.





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