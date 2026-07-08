Prevalgono le vendite a Milano, in linea con l'andamento dei mercati europei

(Teleborsa) - Giornata negativa per Piazza Affari, che chiude le contrattazioni in ribasso, assieme agli altri Eurolistini. Intanto i listini USA mostrano scambi in rosso.



L' Euro / dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,05%. L' Oro crolla a 4.039,9 dollari l'oncia, lasciando sul tavolo l'1,64%. Giornata di forti guadagni per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in rialzo del 7,02%.



Avanza di poco lo spread , che si porta a +79 punti base, evidenziando un aumento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,88%.



Tra gli indici di Eurolandia in perdita Francoforte , che scende del 2,23%, pesante Londra , che segna una discesa di ben -1,66 punti percentuali, e seduta negativa per Parigi , che scende del 2,18%.



Sessione negativa per Piazza Affari, con il FTSE MIB che lascia sul parterre l'1,22%; sulla stessa linea, giornata negativa per il FTSE Italia All-Share , che archivia la seduta a 54.447 punti, in calo dell'1,23%.



In ribasso il FTSE Italia Mid Cap (-1,37%); con analoga direzione, in forte calo il FTSE Italia Star (-1,57%).



In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo ENI (+3,66%), Saipem (+3,18%), Tenaris (+2,60%) e Telecom Italia (+0,82%).



I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Stellantis , che ha archiviato la seduta a -5,78%.



Sensibili perdite per Fincantieri , in calo del 3,88%.



In apnea Brunello Cucinelli , che arretra del 3,83%.



Soffre Ferrari , che evidenzia una perdita del 3,46%.



Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, Cembre (+4,27%), Philogen (+4,07%), Banco Desio (+3,11%) e D'Amico (+2,57%).



I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Ferragamo , che ha archiviato la seduta a -5,51%.



Tonfo di Ariston Holding , che mostra una caduta del 4,75%.



Lettera su Caltagirone SpA , che registra un importante calo del 3,86%.



Preda dei venditori Safilo , con un decremento del 3,60%.



Tra le grandezze macroeconomiche più importanti:



Mercoledì 08/07/2026

01:50 Giappone: Partite correnti (atteso 4.121 Mld ¥; preced. 3.908 Mld ¥)

12:10 Francia: Partite correnti (preced. -600 Mln Euro)

16:00 USA: Scorte ingrosso, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,6%)

16:30 USA: Scorte petrolio, settimanale (atteso -1,9 Mln barili; preced. -3,78 Mln barili)



Giovedì 09/07/2026

03:30 Cina: Prezzi consumo, annuale (atteso 1,1%; preced. 1,2%).

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