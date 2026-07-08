Prevalgono le vendite a Milano, in linea con l'andamento dei mercati europei
(Teleborsa) - Giornata negativa per Piazza Affari, che chiude le contrattazioni in ribasso, assieme agli altri Eurolistini. Intanto i listini USA mostrano scambi in rosso.
L'Euro / dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,05%. L'Oro crolla a 4.039,9 dollari l'oncia, lasciando sul tavolo l'1,64%. Giornata di forti guadagni per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in rialzo del 7,02%.
Avanza di poco lo spread, che si porta a +79 punti base, evidenziando un aumento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,88%.
Tra gli indici di Eurolandia in perdita Francoforte, che scende del 2,23%, pesante Londra, che segna una discesa di ben -1,66 punti percentuali, e seduta negativa per Parigi, che scende del 2,18%.
Sessione negativa per Piazza Affari, con il FTSE MIB che lascia sul parterre l'1,22%; sulla stessa linea, giornata negativa per il FTSE Italia All-Share, che archivia la seduta a 54.447 punti, in calo dell'1,23%.
In ribasso il FTSE Italia Mid Cap (-1,37%); con analoga direzione, in forte calo il FTSE Italia Star (-1,57%).
In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo ENI (+3,66%), Saipem (+3,18%), Tenaris (+2,60%) e Telecom Italia (+0,82%).
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Stellantis, che ha archiviato la seduta a -5,78%.
Sensibili perdite per Fincantieri, in calo del 3,88%.
In apnea Brunello Cucinelli, che arretra del 3,83%.
Soffre Ferrari, che evidenzia una perdita del 3,46%.
Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, Cembre (+4,27%), Philogen (+4,07%), Banco Desio (+3,11%) e D'Amico (+2,57%).
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Ferragamo, che ha archiviato la seduta a -5,51%.
Tonfo di Ariston Holding, che mostra una caduta del 4,75%.
Lettera su Caltagirone SpA, che registra un importante calo del 3,86%.
Preda dei venditori Safilo, con un decremento del 3,60%.
Tra le grandezze macroeconomiche più importanti:
Mercoledì 08/07/2026
01:50 Giappone: Partite correnti (atteso 4.121 Mld ¥; preced. 3.908 Mld ¥)
12:10 Francia: Partite correnti (preced. -600 Mln Euro)
16:00 USA: Scorte ingrosso, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,6%)
16:30 USA: Scorte petrolio, settimanale (atteso -1,9 Mln barili; preced. -3,78 Mln barili)
Giovedì 09/07/2026
03:30 Cina: Prezzi consumo, annuale (atteso 1,1%; preced. 1,2%).
```