Piazza Affari: positiva la giornata per ENI

(Teleborsa) - Balza in avanti la società del Cane a sei zampe , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,41%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di ENI evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso l' azienda che opera in tutta la filiera dell'energia rispetto all'indice.





Lo studio di ENI presenta un indebolimento della trendline al test del bottom visto a quota 21,2 Euro. In presenza di spunti positivi si propende per una spinta in alto fino al top 21,32. Le previsioni sono per una continuazione della tendenza negativa verso il supporto 21,15.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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