Continuano i forti ribassi sui listini europei sulle parole di Trump

(Teleborsa) - Si muove in territorio decisamente negativo Piazza Affari. Stesso andamento al ribasso anche per le principali Borse europee. I mercati risentono delle parole del presidente degli Stati Uniti Donald Trump che ha dichiarato che il cessate il fuoco provvisorio con l'Iran è terminato. Accelera il settore dell’energia grazie al balzo dei prezzi del greggio.



Sul fronte geopolitico, si è aperto il secondo e ultimo giorno del vertice NATO ad Ankara, in Turchia. Donald Trump e gli altri leader dell'Alleanza discuteranno di argomenti che spaziano dall'Iran al sostegno dell'Ucraina e alla spesa europea per la difesa.



Tra gli appuntamenti della giornata, stasera alle 20 (ora italiana) saranno pubblicati i verbali della riunione di giugno della Federal Reserve, con gli operatori che cercano indicazioni sull'orientamento e sul tono dei responsabili della politica monetaria della banca centrale.



L' Euro / dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,142. Scambia in retromarcia l' oro , che scivola a 4.057,6 dollari l'oncia. Pioggia di acquisti sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno del 4,98%.



Lo Spread peggiora, toccando i +80 punti base, con un aumento di 2 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,87%.



Tra le principali Borse europee tonfo di Francoforte , che mostra una caduta del 2,04%, soffre Londra , che evidenzia una perdita dell'1,41%, e lettera su Parigi , che registra un importante calo del 2,01%.



Sessione negativa per Piazza Affari, con il FTSE MIB che sta lasciando sul parterre l'1,35%; sulla stessa linea, vendite diffuse sul FTSE Italia All-Share , che continua la giornata a 54.368 punti. Pesante il FTSE Italia Mid Cap (-1,67%); sulla stessa tendenza, depresso il FTSE Italia Star (-1,95%).



Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, tonica ENI che evidenzia un bel vantaggio del 3,34%. In luce Saipem , con un ampio progresso del 3,15%. Andamento positivo per Tenaris , che avanza di un discreto +1,83%.



Le peggiori performance, invece, si registrano su Fincantieri , che ottiene -4,24%. Preda dei venditori Amplifon , con un decremento del 3,95%. Si concentrano le vendite su Stellantis , che soffre un calo del 3,43%. Vendite su Ferrari , che registra un ribasso del 3,40%.



Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Cembre (+2,93%), SOL (+2,21%), Philogen (+1,02%) e D'Amico (+0,83%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su Ferragamo , che ottiene -4,46%. Scende Ariston Holding , con un ribasso del 3,85%. Seduta negativa per Cementir , che mostra una perdita del 3,44%. Sotto pressione BFF Bank , che accusa un calo del 3,31%.

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