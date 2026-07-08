Vendite diffuse tra le Borse europee, non fa eccezione Piazza Affari

(Teleborsa) - Giornata negativa per Piazza Affari, che chiude le contrattazioni in ribasso
, assieme agli altri Eurolistini. Wall Street, intanto, prosegue gli scambi in rosso, con l'S&P-500
che arretra dello 0,92%. I mercati scontano un ritorno di tensioni sul fronte internazionale e l'impennata dei prezzi del petrolio, dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha definito "chiuso" l'accordo di tregua con l'Iran, in seguito allo scontro a fuoco incrociato della scorsa notte. La volata del greggio ha sostenuto i titoli petroliferi, e a Milano hanno chiuso in evidenza Eni
, Saipem
e Tenaris
.
Sul fronte economico, l'ultimo World Economic Outlook
del FMI ha confermato le stime
di crescita mondiale per il 2026 ed il 2027, ma conferma un quadro incerto e disomogeneo
. La crescita globale
è confermata al 3%
per il 2026 ed al 3,4%
per il 2027, in calo rispetto alla media del 3,5% osservata nel 2024-2025, ma sostanzialmente invariata rispetto alle previsioni economiche formulate ad aprile 2026. In particolare, per quanto riguarda l'Italia
, le stime di crescita sono state confermate allo 0,5% nel 2026 e nel 2027, risultando fra le più basse del G7. Si prevede che l'inflazione
globale complessiva aumenterà dal 4,1% nel 2025 al 4,7%
nel 2026, per poi diminuire al 3,9%
nel 2027. Leggermente riviste al rialzo rispetto ad aprile
, queste proiezioni indicano che la tendenza alla disinflazione in atto dall'inizio del 2024 si è arrestata.
Guardando all'Italia, sul fronte obbligazionario Il MEF ha resi noti i dettagli dell’emissione via sindacato denominata in dollari USA
, effettuata in triple-tranche, nell’ambito del Programme for the Issuance of Debt Instruments della Repubblica Italiana: l’importo complessivo emesso
è stato pari a 6 miliardi di dollari
(2,5 miliardi sia per il titolo a 5 anni che per il titolo a 10 anni, e 1 miliardo per il titolo a 30 anni) per una domanda complessiva che ha superato i 20 miliardi di dollari.
L'Euro / dollaro USA
è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,139. Si abbattono le vendite sull'oro
, che scambia a 4.031,5 dollari l'oncia, in forte calo dell'1,85%. Forte rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mette a segno un guadagno del 7,42%.
Sale molto lo spread
, raggiungendo +88 punti base, con un deciso aumento di 10 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento del 3,79%. Tra le principali Borse europee
in perdita Francoforte
, che scende del 2,23%, pesante Londra
, che segna una discesa di ben -1,66 punti percentuali, e seduta negativa per Parigi
, che scende del 2,18%.
Giornata “no” per la Borsa italiana, in flessione dell'1,22% sul FTSE MIB
; sulla stessa linea, perde terreno il FTSE Italia All-Share
, che si ferma a 54.447 punti, ritracciando dell'1,23%. Negativo il FTSE Italia Mid Cap
(-1,37%); sulla stessa linea, in netto peggioramento il FTSE Italia Star
(-1,57%).
Tra le migliori azioni italiane
a grande capitalizzazione, bilancio decisamente positivo per ENI
, che vanta un progresso del 3,66%. Buona performance per Saipem
, che cresce del 3,18%. Sostenuta Tenaris
, con un discreto guadagno del 2,60%. Composta Telecom Italia
, che cresce di un modesto +0,82%.
Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Stellantis
, che ha terminato le contrattazioni a -5,78%. Sensibili perdite per Fincantieri
, in calo del 3,88%. In apnea Brunello Cucinelli
, che arretra del 3,83%. Ferrari
scende del 3,46%.
Tra i migliori titoli del FTSE MidCap
, Cembre
(+4,27%), Philogen
(+4,07%), Banco Desio
(+3,11%) e D'Amico
(+2,57%).
Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Ferragamo
, che ha terminato le contrattazioni a -5,51%. Tonfo di Ariston Holding
, che mostra una caduta del 4,75%. Lettera su Caltagirone SpA
, che registra un importante calo del 3,86%. Calo deciso per Safilo
, che segna un -3,6%.