SILVER del 21/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 21 luglio
Prepotente rialzo per il metallo prezioso, che archivia la sessione con una salita bruciante del 4,20% sui valori precedenti.
Lo scenario di medio periodo dell'argento ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 59,9. Supporto a 56,62. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 63,18.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)