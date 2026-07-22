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SILVER del 21/07/2026

Finanza
SILVER del 21/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 21 luglio

Prepotente rialzo per il metallo prezioso, che archivia la sessione con una salita bruciante del 4,20% sui valori precedenti.

Lo scenario di medio periodo dell'argento ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 59,9. Supporto a 56,62. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 63,18.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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