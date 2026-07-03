Compagnia dei Caraibi, KT&Partners downgrade a Hold e TP scende a 0,40 euro

Ridotte le stime e punto di pareggio posticipato al 2027

(Teleborsa) - KT&Partners ha abbassato il fair value sul titolo Compagnia dei Caraibi a 0,40 euro (dal precedente 0,61 euro) e declassato il rating a HOLD, in scia alle significative revisioni al ribasso delle stime e alle preoccupazioni sulla posizione di cassa dell'azienda.



A seguito dei risultati dell'esercizio 2025, gli analisti hanno rivisto al ribasso il modello e ampliato l'orizzonte temporale fino all'esercizio 2029, riducendo i ricavi e il valore delle vendite (VoP) per l'intero periodo 2026-2028 e abbassando l'intero percorso dell'EBITDA.



Essi prevedono ora ricavi per l'esercizio 2026 pari a 34,2 milioni di euro, in calo del 13% rispetto ai precedenti 39,4 milioni, e un VoP di 35,0 milioni, sostanzialmente invariato su base annua. Considerando i ricavi del primo trimestre 2026 già comunicati a 5,7 milioni di euro (-43% su base annua, trimestre in cui la base di BrownForman è ancora presente), la stima di KT&Partners implica 29,3 milioni di euro nel periodo dal secondo al quarto trimestre, in crescita del 13% su base annua.



Stimato poi un EBITDA di -0,3 milioni per l'esercizio 2026, con il punto di pareggio posticipato all'esercizio 2027 (0,4 milioni di euro, margine dell'1,2%), poiché un "margine lordo del 45,0% è compensato da un fatturato inferiore"; il risultato netto rimane in perdita a -1,1 milioni di euro.



Gli analisti prevedono un miglioramento della PFN a 8,8 milioni nell'esercizio 2026, rispetto ai 9,8 milioni dell'anno precedente, per poi diminuire a 5,0 milioni entro l'esercizio 2029, con un flusso di cassa libero di circa 1,0 milione all'anno.







Condividi

```