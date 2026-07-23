Milano 12:23
51.747 -1,98%
Nasdaq 22-lug
28.998 0,00%
Dow Jones 22-lug
52.219 -0,01%
Londra 12:23
10.702 -0,14%
Francoforte 12:23
24.977 -0,71%

Analisi Tecnica: EUR/GBP del 22/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/GBP del 22/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 22 luglio

Appiattita la performance del cross Euro contro la valuta britannica, che porta a casa un modesto +0,07%.

La situazione di medio periodo dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 0,8539. Supporto visto a quota 0,8508. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 0,857.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```