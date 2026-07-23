Milano 12:23
51.747 -1,98%
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Dow Jones 22-lug
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Analisi Tecnica: EUR/YEN del 22/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/YEN del 22/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 22 luglio

Giornata fiacca per il cambio Euro / Yen, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,03%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 186,31, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 185,65. L'equilibrata forza rialzista dell'Euro contro Yen giapponese è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 186,97.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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