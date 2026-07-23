Analisi Tecnica: GBP/USD del 22/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 22 luglio
Sostanzialmente invariata la seduta per il CABLE, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 1,3427. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 1,3349. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 1,3323.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)