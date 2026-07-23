Milano 12:23
51.747 -1,98%
Nasdaq 22-lug
28.998 0,00%
Dow Jones 22-lug
52.219 -0,01%
Londra 12:24
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Francoforte 12:23
24.977 -0,71%

Analisi Tecnica: GBP/USD del 22/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: GBP/USD del 22/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 22 luglio

Sostanzialmente invariata la seduta per il CABLE, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 1,3427. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 1,3349. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 1,3323.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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