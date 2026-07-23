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Borsa: Chiusura negativa per Madrid, in ribasso dell'1,55%
Ibex 35 termina a 19.267 Euro
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23 luglio 2026 - 17.53
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Seduta in calo per Madrid, che retrocede dell'1,55% e chiude a 19.267 Euro.
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