Borsa Italiana, in forte rialzo il controvalore degli scambi del 22/07/2026

(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nell'ultima seduta è stato pari a 3,67 miliardi di euro, con un incremento del 19,98%, rispetto ai precedenti 3,06 miliardi.



I volumi scambiati sono passati da 0,29 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,32 miliardi.



Su 715 titoli trattati in Borsa di Milano, 305 hanno terminato la seduta con una flessione, mentre i rialzi sono stati 374. Invariate le rimanenti 36 azioni.











(Foto: © Antonio Truzzi | 123RF)

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