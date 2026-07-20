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Borsa Italiana, in forte crescita il controvalore degli scambi del 17/07/2026

Finanza
Borsa Italiana, in forte crescita il controvalore degli scambi del 17/07/2026
(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nell'ultima seduta è stato pari a 4,43 miliardi di euro, con un incremento di ben 919,3 milioni, pari al 26,20%, rispetto ai precedenti 3,51 miliardi.

I volumi scambiati sono passati, da 0,31 miliardi di azioni della seduta precedente, a 0,38 miliardi.

Su 767 titoli scambiati sulla borsa di Milano, 468 azioni hanno chiuso in territorio negativo, mentre 260 azioni hanno portato a casa un rialzo. Invariate le altre 39 azioni del listino milanese.





(Foto: © Edoardo Nicolino | 123RF)
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