Borsa Italiana, in forte crescita il controvalore degli scambi del 17/07/2026

(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nell'ultima seduta è stato pari a 4,43 miliardi di euro, con un incremento di ben 919,3 milioni, pari al 26,20%, rispetto ai precedenti 3,51 miliardi.



I volumi scambiati sono passati, da 0,31 miliardi di azioni della seduta precedente, a 0,38 miliardi.



Su 767 titoli scambiati sulla borsa di Milano, 468 azioni hanno chiuso in territorio negativo, mentre 260 azioni hanno portato a casa un rialzo. Invariate le altre 39 azioni del listino milanese.











(Foto: © Edoardo Nicolino | 123RF)

Condividi

```