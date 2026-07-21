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Borsa Italiana, in forte calo il controvalore degli scambi del 20/07/2026

Finanza
Borsa Italiana, in forte calo il controvalore degli scambi del 20/07/2026
(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta del 20/07/2026 è stato pari a 2,95 miliardi di euro, in deciso ribasso (-33,32%), rispetto alla seduta precedente che aveva visto la negoziazione di 4,43 miliardi.

I volumi scambiati sono passati, da 0,38 miliardi di azioni della seduta precedente, a 0,27 miliardi.

Tra i 716 titoli scambiati, i titoli positivi sono stati 345, mentre 337 hanno terminato in calo. Sostanzialmente stabili le restanti 34 azioni.





(Foto: © Federico Rostagno | 123RF)
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