Borsa Italiana, in forte calo il controvalore degli scambi del 20/07/2026

(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta del 20/07/2026 è stato pari a 2,95 miliardi di euro, in deciso ribasso (-33,32%), rispetto alla seduta precedente che aveva visto la negoziazione di 4,43 miliardi.



I volumi scambiati sono passati, da 0,38 miliardi di azioni della seduta precedente, a 0,27 miliardi.



Tra i 716 titoli scambiati, i titoli positivi sono stati 345, mentre 337 hanno terminato in calo. Sostanzialmente stabili le restanti 34 azioni.











(Foto: © Federico Rostagno | 123RF)

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