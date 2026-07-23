Milano
16:11
51.512
-2,42%
Nasdaq
16:11
28.566
-1,49%
Dow Jones
16:11
51.694
-1,00%
Londra
16:12
10.657
-0,56%
Francoforte
16:11
24.827
-1,31%
Giovedì 23 Luglio 2026, ore 16.28
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Ribasso per il Dow Jones, in flessione dello 0,89%
Borsa: Ribasso per il Dow Jones, in flessione dello 0,89%
Il Dow Jones esordisce a 51.755,54 punti
In breve
,
Finanza
23 luglio 2026 - 15.33
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
L'indice dei più importanti titoli USA mostra un decremento dello 0,89%, a quota 51.755,54 in apertura.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Ribasso per il Dow Jones, in flessione dello 0,24%
Borsa: Timido segno meno per il Dow Jones, in calo dello 0,23%
Borsa: Il Dow Jones apre con un rialzo dello 0,26%
Borsa: Il Dow Jones apre con un rialzo dello 0,31%
Argomenti trattati
USA
(425)
Titoli e Indici
Dj 30 Industrials Average
-0,01%
Altre notizie
Borsa: Il Dow Jones apre con un rialzo dello 0,14%
Borsa: Il Dow Jones apre con un rialzo dello 0,08%
Borsa: Il Dow Jones apre con un rialzo dello 0,15%
Borsa: Il Dow Jones apre con un rialzo dello 0,23%
Borsa: Il Dow Jones apre con un rialzo dello 0,12%
Borsa: Il Dow Jones in flessione dello 0,28% alle 19:30
Guide
Mercato dei cambi: come operare sul Forex
Il mercato dei cambi determina ogni giorno quanto vale una valuta rispetto a un’altra e, di conseguenza, influenza i prezzi, gli investimenti, gli scambi commerciali e perfino il costo della vita.
leggi tutto