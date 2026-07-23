Milano 16:11
51.512 -2,42%
Nasdaq 16:11
28.566 -1,49%
Dow Jones 16:11
51.694 -1,00%
Londra 16:12
10.657 -0,56%
Francoforte 16:11
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Borsa: Ribasso per il Dow Jones, in flessione dello 0,89%

Il Dow Jones esordisce a 51.755,54 punti

In breve, Finanza
Borsa: Ribasso per il Dow Jones, in flessione dello 0,89%
L'indice dei più importanti titoli USA mostra un decremento dello 0,89%, a quota 51.755,54 in apertura.
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