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Fiducia consumatori Italia in giugno

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Fiducia consumatori Italia in giugno
Italia, Fiducia consumatori in giugno pari a 92,4 punti, in calo rispetto al precedente 93,4 punti (la previsione era 94,5 punti).
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