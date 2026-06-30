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USA, a giugno fiducia consumatori migliora meno del previsto

Economia, Macroeconomia
USA, a giugno fiducia consumatori migliora meno del previsto
(Teleborsa) - Migliora meno del previsto la fiducia dei consumatori americani. Il sondaggio del Conference Board degli Stati Uniti sul sentiment dei consumatori ha segnalato un aumento dell'indice a 91,2 punti nel mese di giugno, rispetto ai 90,6 punti di maggio (rivisti da 93,1) e contro i 94,4 attesi dal consensus.

Il sondaggio sulla fiducia dei consumatori è basato su un campione rappresentativo di 5.000 famiglie americane ed è condotto per il Conference Board dal NFO WorldGroup.
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