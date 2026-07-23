Estate: quasi 2 milioni di turisti scelgono il noleggio auto

ANIASA presenta le 10 regole per noleggiare senza sorprese e viaggiare in sicurezza

(Teleborsa) - L'estate è da sempre il periodo dell'anno in cui il noleggio dell’auto a breve termine registra il suo picco di utilizzo. Secondo le stime di ANIASA, l'Associazione che in Confindustria rappresenta il settore dei servizi di mobilità, quest’anno saranno circa 2 milioni le persone che tra luglio e settembre sceglieranno un'auto a noleggio per muoversi durante le vacanze.



Ogni giorno oltre 22.000 clienti, tra italiani e stranieri, ritireranno un veicolo presso aeroporti, stazioni, città d'arte e principali località turistiche. Una scelta sempre più diffusa, che offre libertà di movimento e in alcuni casi un’alternativa obbligata se si intende visitare una delle numerose località del nostro Paese riconosciute come patrimonio dall’UNESCO, difficilmente raggiungibili con altri mezzi di trasporto.



Per questo, in occasione dell'esodo estivo, ANIASA richiama l'attenzione sulle principali regole da seguire prima, durante e dopo il noleggio attraverso un vademecum pratico che aiuta gli automobilisti a vivere l'esperienza in modo semplice e trasparente.



Il decalogo ANIASA per un noleggio senza sorprese



Per partire in tranquillità bastano poche attenzioni:



Prenota attraverso canali affidabili, distinguendo le società di noleggio da broker e intermediari.

Controlla cosa è incluso nel prezzo e verifica l'eventuale costo dei servizi opzionali, come il seggiolino per bambini.

Valuta con attenzione le coperture assicurative e informati sulle franchigie previste.

Verifica modalità e tempi di pagamento, compresi eventuali depositi cauzionali.

Conserva la conferma della prenotazione, preferibilmente via e-mail, con tutte le condizioni del servizio.

Prima di partire ispeziona accuratamente il veicolo e fai annotare sul contratto ogni eventuale danno già presente.

Presentati con patente valida e carta di credito, verificandone preventivamente disponibilità e scadenza.

Informati sulle procedure da seguire in caso di guasto, incidente o emergenza.

Alla riconsegna verifica insieme all'operatore lo stato dell'auto e richiedi sempre una ricevuta che attesti la chiusura del noleggio. Se lasci il veicolo fuori dall'orario di apertura, fotografalo prima di depositare le chiavi.

Riconsegna l'auto con lo stesso livello di carburante previsto dal contratto per evitare addebiti aggiuntivi.



"Il noleggio è ormai una componente essenziale della mobilità turistica del nostro Paese e rappresenta una soluzione sempre più apprezzata da italiani e visitatori stranieri", osserva Italo Folonari, Presidente di ANIASA. "Conoscere poche e semplici regole permette di affrontare il noleggio con serenità, scegliere il servizio più adatto alle proprie esigenze ed evitare spiacevoli sorprese, così da godersi pienamente la vacanza".









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