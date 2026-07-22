Sicily by Car, ricavi da noleggio salgono a 71,5 milioni di euro nel primo semestre

(Teleborsa) - Sicily by Car , società quotata su Euronext Growth Milan e tra i principali operatori nell'autonoleggio leisure a breve e medio termine, ha comunicato che i ricavi da noleggio a livello di gruppo si attestano a 71,5 milioni di euro nel primo semestre 2026 (+20,8% sui primi sei mesi del 2025 e in crescita di 12,3 milioni). La robusta espansione dei ricavi consolidati è trainata dalla duplice progressione della Revenue per Day (+8,6%) e dei volumi di noleggio (+11,3%). L'efficienza operativa è sottolineata da una crescita della flotta media volutamente più contenuta (+5,1%), dinamica che evidenzia un assorbimento ottimale della capacità produttiva.



L'incidenza dei ricavi generati sui mercati esteri (Croazia, Portogallo e Spagna) cresce all'11,7% del totale consolidato, attestandosi a 8,3 milioni di euro (+111% YoY). Tale dinamica riflette sia il miglioramento della performance organica in Croazia (+22,6% YoY), sia l’ampliamento del perimetro e il rafforzamento delle attività in Spagna e Portogallo, che complessivamente hanno contribuito per 5 milioni di euro (rispetto a 0,9 milioni del primo semestre 2025).



Nel primo semestre 2026 la flotta media consolidata si attesta a 13.848 autovetture (+5,1% rispetto alle 13.172 del primo semestre 2025). Contestualmente, il tasso di utilizzo registra una decisa crescita posizionandosi al 71,1%, in miglioramento di 3,9 punti percentuali rispetto al 67,2% del 30 giugno 2025.



Sul perimetro domestico nel primo semestre 2026 i ricavi da noleggio ammontano a 63,1 milioni di euro (+14,3% rispetto al pari periodo 2025 ed in crescita di 7,9 milioni), con una crescita da attribuire principalmente ad un effetto prezzo (+11% di RpD media rispetto al primo semestre 2025). I volumi crescono del 3,0% in termini di giornate di noleggio, supportati da un incremento del 9,3% del numero di contratti. La flotta media decresce di 250 unità attestandosi a 11.491 veicoli. L’utilizzo della flotta è aumentato nel periodo di oltre 3,6 punti percentuali, raggiungendo il 72,3%.



"Il primo semestre 2026 conferma la validità delle nostre scelte strategiche e la forte capacità di esecuzione del Gruppo - ha commentato il presidente Tommaso Dragotto - Sul mercato domestico abbiamo dimostrato un solido pricing power, con una tariffa media in crescita dell'11%, frutto di un'attenta politica di yield management e di ottimizzazione dei canali di vendita. Sul fronte internazionale, nel corso del 2026 abbiamo incrementato la nostra presenza in mercati ad alto potenziale, con l’ulteriore espansione delle attività in Portogallo e Spagna, assicurando così una diversificazione geografica del flusso di ricavi".

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