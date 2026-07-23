Automotive, Urso presenta il programma di noleggio sociale per le auto a basse emissioni: canone a 100 euro

Fase sperimentale con 50 milioni di euro: finanzieranno circa 3mila auto.

(Teleborsa) - Un canone mensile di 100 euro IVA inclusa per un'auto nuova Euro 6, con obbligo di rottamazione del vecchio veicolo e possibilità di acquisto finale scontato del 10%. È il programma di noleggio sociale a lungo termine presentato oggi al MIMIT dal ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e dal presidente dell'Automobile Club d'Italia Geronimo La Russa, in attuazione del DPCM Automotive del 10 giugno 2026.



La misura, dotata di 50 milioni di euro e gestita da ACI fino al 30 giugno 2030, è riservata alle persone fisiche con ISEE inferiore a 30.000 euro. Per accedervi è obbligatoria la rottamazione di un veicolo fino a Euro 4 posseduto da almeno 12 mesi. Il contratto ha durata minima di 36 mesi con limite di 12.000 chilometri annui, per un costo massimo del singolo veicolo fissato a 14.800 euro. In questa prima fase sperimentale si prevede un volume di circa 3.000 vetture, con possibilità di espansione: "Se avrà successo, come speriamo», ha dichiarato Urso, "aumenteremo in modo significativo le risorse a essa destinate, rendendola strutturale".



Per La Russa si tratta di un cambio di paradigma per ACI: "Non è assistenzialismo, non è un bonus a pioggia, ma veramente essere vicini alle persone per un servizio sociale. ACI fa questo con spirito di servizio: è un'attività praticamente a ricavo zero, ma a ricavo morale altissimo". Il presidente ha ricordato le origini della misura: "Noi da buoni italiani abbiamo preso l'idea positiva del leasing sociale francese e l'abbiamo migliorata", includendo nell'offerta assicurazione, manutenzione, soccorso stradale e bollo.



Il programma si inserisce in una strategia di domanda selettiva che rompe con la stagione dei bonus generalizzati: "I bonus a pioggia non saranno più realizzati, perché hanno incentivato l'acquisto di auto straniere e cinesi", ha detto Urso, che ha tuttavia indicato dove si gioca la partita strutturale: "Il problema dell'auto non è sulle risorse messe in campo dalle singole nazioni. Il problema è sulle regole europee: l'epicentro è a Bruxelles".



L'accesso al programma avverrà tramite sportello telematico e click day con graduatorie in ordine cronologico di presentazione.

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