Londra: movimento negativo per Auto Trader Group

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la piattaforma digitale per la compravendita di auto nuove e usate , che presenta una flessione del 2,13% sui valori precedenti.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100 , evidenzia un rallentamento del trend di Auto Trader Group rispetto al principale indice della Borsa di Londra , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Le implicazioni di medio periodo di Auto Trader Group confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 4,965 sterline con primo supporto visto a 4,885. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 4,856.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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