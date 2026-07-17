Londra: performance negativa per Auto Trader Group

(Teleborsa) - Ribasso per la piattaforma digitale per la compravendita di auto nuove e usate , che presenta una flessione del 2,44%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Auto Trader Group rispetto all'indice di riferimento.





L'esame di breve periodo di Auto Trader Group classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 5,143 sterline e primo supporto individuato a 4,981. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 5,305.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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