Milano 9:39
52.244 -0,32%
Nasdaq 15-lug
29.503 -0,28%
Dow Jones 15-lug
52.659 +0,29%
Londra 9:39
10.466 -0,47%
24.884 -0,46%

"Buy" per Auto Trader Group

Finanza
"Buy" per Auto Trader Group
(Teleborsa) - Chiusura del 15 luglio
Grande giornata per la piattaforma digitale per la compravendita di auto nuove e usate, tra i componenti del FTSE 100, che mette a segno un rialzo del 2,14%.


Operatività odierna:
Dal punto di vista operativo, il titolo ha implicazioni di acquisto al prezzo attuale individuato a 5,152 sterline, con stop loss calcolato a quota 4,907 pounds, con buone probabilità che si concretizzi un profitto nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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