"Buy" per Auto Trader Group

(Teleborsa) - Chiusura del 15 luglio

Grande giornata per la piattaforma digitale per la compravendita di auto nuove e usate , tra i componenti del FTSE 100 , che mette a segno un rialzo del 2,14%.





Operatività odierna:

Dal punto di vista operativo, il titolo ha implicazioni di acquisto al prezzo attuale individuato a 5,152 sterline, con stop loss calcolato a quota 4,907 pounds, con buone probabilità che si concretizzi un profitto nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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