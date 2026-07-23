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Eurozona: andamento negativo per l'EURO STOXX Banks

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Eurozona: andamento negativo per l'EURO STOXX Banks
Si muove in retromarcia l'indice bancario europeo, che scivola a 303,28 punti.
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