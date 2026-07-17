Milano 9:56
52.062 -0,60%
Nasdaq 16-lug
29.026 -1,62%
Dow Jones 16-lug
52.553 -0,20%
Londra 9:56
10.610 +0,35%
24.834 -0,33%

Eurozona: performance negativa per l'EURO STOXX Banks

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: performance negativa per l'EURO STOXX Banks
Vendite diffuse sull'indice bancario europeo, che continua la giornata a 297,29 punti.
Condividi
```