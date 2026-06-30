Bucarest, SACE all'Industry Advisory Council Meeting

focus su sicurezza energetica e resilienza delle catene globali del valore

(Teleborsa) - Una delegazione di SACE composta dal Presidente Guglielmo Picchi e da Nazzareno Scocca, Relationship Manager dell'Ufficio SACE di Riyadh, ha preso parte a Bucarest all'Industry Advisory Council Meeting, organizzato dall'International Energy Forum (IEF), principale piattaforma internazionale di dialogo tra governi e industria sui temi della sicurezza energetica e della stabilità dei mercati dell'energia.



L'evento, che si conclude oggi, ha riunito rappresentanti istituzionali, governi e stakeholder del settore energetico per discutere le principali sfide dell'agenda energetica globale. Il confronto ha approfondito le strategie per rafforzare la stabilità dei mercati energetici in un contesto caratterizzato da crescente volatilità geopolitica e vulnerabilità delle supply chain, promuovendo investimenti, innovazione e resilienza lungo l'intera filiera dell'energia.



Nel suo intervento, il Presidente Guglielmo Picchi ha illustrato il ruolo di SACE nel sostenere la sicurezza economica e la resilienza delle catene globali del valore, evidenziando il contributo degli strumenti di mitigazione del rischio nel mobilitare capitali, rendere bancabili progetti strategici e favorire la partecipazione delle imprese italiane ai grandi programmi di sviluppo internazionale.



La partecipazione all'Industry Advisory Council Meeting si inserisce nel percorso delineato dal Piano Strategico SACE50, attraverso il quale SACE conferma il proprio impegno a supporto dell'export e dell'internazionalizzazione, accompagnando imprese, istituzioni finanziarie e partner industriali nella realizzazione di progetti strategici sui mercati internazionali.



L'iniziativa ha rappresentato un'importante occasione di confronto con i principali stakeholder del settore energetico globale, confermando il valore della collaborazione tra istituzioni, sistema finanziario e imprese quale leva essenziale per rafforzare la competitività del Sistema Paese e trasformare le sfide dello scenario internazionale in opportunità di crescita

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