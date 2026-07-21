Boeing prevede oltre 50.000 aerei a livello globale entro il 2045

(Teleborsa) - Alla vigilia del Farnborough International Airshow, Boeing ha presentato il Commercial Market Outlook 2026 con una previsione di superamento di 50.000 aeromobili a livello globale entro il 2045, conseguenza del raddoppio della domanda di trasporto aereo nei prossimi vent’anni, periodo in cui stima un fabbisogno di quasi 44.000 nuovi aeromobili. Metà della produzione andrà a sostituire quelli della generazione precedente. Un processo di rinnovamento che renderà operativi modelli più efficienti, contribuendo a raggiungere gli obiettivi di sostenibilità.



Secondo il report di Boeing, il 45% delle nuove consegne saranno indirizzate ai mercati di Nord America, Eurasia, Oceania e Asia nord-orientale, e il restante 55% a Cina, Medio Oriente, America Latina, Asia meridionale e sud-orientale e Africa. Si prevede che le flotte dei vettori low-cost cresceranno di quasi il 4% annuo, rispetto a circa il 3% dei vettori tradizionali, e che flotta di aerei a corridoio singolo quasi raddoppierà, superando i 36.000 velivoli, e rappresenterà oltre la metà della capacità globale.

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