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Francoforte: performance negativa per Redcare Pharmacy N.V

Migliori e peggiori
Francoforte: performance negativa per Redcare Pharmacy N.V
(Teleborsa) - Si muove verso il basso Redcare Pharmacy N.V, con una flessione del 2,86%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice MDAX, evidenzia un rallentamento del trend di Redcare Pharmacy N.V rispetto al MDAX, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Allo stato attuale lo scenario di breve di Redcare Pharmacy N.V rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 67,83 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 65,18. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 70,48.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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