Francoforte: performance negativa per Redcare Pharmacy N.V

(Teleborsa) - Si muove verso il basso Redcare Pharmacy N.V , con una flessione del 2,86%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice MDAX , evidenzia un rallentamento del trend di Redcare Pharmacy N.V rispetto al MDAX , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Allo stato attuale lo scenario di breve di Redcare Pharmacy N.V rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 67,83 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 65,18. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 70,48.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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