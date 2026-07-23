Milano 16:14
51.539 -2,37%
Nasdaq 16:14
28.543 -1,57%
Dow Jones 16:14
51.716 -0,96%
Londra 16:14
10.658 -0,55%
Francoforte 16:14
24.843 -1,24%

Francoforte: performance negativa per Symrise

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: performance negativa per Symrise
Pressione sul produttore di aromi e profumi, che tratta con una perdita del 3,39%.
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