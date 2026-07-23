Frodi, attenzione alle false email apparentemente provenienti dalla Consob

(Teleborsa) - La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) ha richiamato l'attenzione sui rischi connessi all'attività di soggetti che, fingendosi dipendenti o collaboratori dell'Autorità, inviano messaggi di posta elettronica utilizzando indirizzi apparentemente riconducibili alla Consob (quali, ad esempio, consob.webber.com.br; consob0-avsa3compliance@consob.webbex.com.br).



Tali comunicazioni, del tutto prive di fondamento, fanno genericamente riferimento a presunte anomalie rilevate dalla Consob e invitano talvolta i destinatari a consultare documenti non meglio specificati tramite link contenuti nelle e-mail. Per rendere più credibili i messaggi, vengono inoltre citati inesistenti "dipartimenti" della Consob. Si tratta di modalità operative riconducibili a note tecniche di frode e le iniziative non sono in alcun modo riconducibili alla Consob né risultano da essa autorizzate.



Nel rinnovare l'invito alla massima prudenza, la Consob ha raccomandato di consultare la sezione "Occhio alle truffe!" del proprio sito istituzionale e, in particolare, le comunicazioni dedicate al fenomeno del cosiddetto finto recupero crediti, all'utilizzo illecito del logo Consob e alle altre iniziative fraudolente.



La Consob non promuove opportunità di investimento, non sollecita il pubblico all'adesione a iniziative finanziarie e non richiede l'invio di somme di denaro o di dati personali (mediante la compilazione di documenti) per finalità di investimento o per altre finalità non riconducibili alle proprie funzioni istituzionali.

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