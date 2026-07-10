Abusivismo finanziario, Consob oscura 6 siti: totale sale a 1.769

(Teleborsa) - La Consob, nell'ambito dell'attività di contrasto all'abusivismo finanziario, ha ordinato l'oscuramento di 6 siti internet. In particolare, è stata disposta la chiusura di 4 siti che prestavano abusivamente servizi e attività di investimento su strumenti finanziari e 2 siti che prestavano abusivamente servizi per le cripto-attività.



Di seguito l'elenco dei siti per cui è stato disposto l'oscuramento: "Index-Ftse" (sito https://indexstrategyftse.com e relative pagine https://client.indexstrategyftse.com e https://webtrader.indexstrategyftse.com); "Goldgcapital" (sito www.goldgcapital.com e relativa pagina https://my.myprtal.com); "FutureInvestment Ltd" (sito https://futureinvestmentltd.com e relativa pagina https://client.futureinvestmentltd.com); "Ibrokergm" (sito https://ibrokergm.com e relativa pagina https://client.ibrokergm.com);

"Reversal Investment Group" (sito www.reversalsimgroup.com); "Kortex" (sito https://kortexbit.com).



Sale, così, 1.769 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l'Autorità è stata dotata del potere di ordinare l'oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi. Di questi, 219 riguardano fenomeni legati a cripto-attività.



L'Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal "Decreto Crescita" per l'oscuramento dei siti internet degli intermediari finanziari abusivi e dei poteri previsti dalla disciplina MiCAR in merito all'oscuramento dei siti mediante cui vengono prestati servizi per le cripto-attività nei confronti dei risparmiatori italiani in assenza di autorizzazione.

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